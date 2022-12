Bazar a bazarové zboží od Karla

Ahoj, já jsem Karel a toto je můj bazar se zárukou

Máte štěstí 🙂 Právě jste se totiž dostali na online bazar se zárukou, stránky první služby svého druhu, kde seženete unikátní produkty, které jinde nekoupíte. Zařizujete si chalupu? Podívejte se do nabídky produktů k vybavení domácnosti. Nebo preferujete vintage styl? Pak mrkněte do starožitností. Sháníte second hand oblečení pro sebe, nebo své děti? Znáte to, děti rostou tak rychle, že je jim oblečení za pár měsíců malé. Podívejte se na nabídku módních, sportovních, ale každodenních kousků. Třeba nemusíte mít nejnovější elektroniku - pak je pro Vás jak dělaná kategorie Elektro. Zkrátka u mě si vybere opravdu každý.

Je toho ale daleko více. Zboží Vám pošlu za výhodnou cenu na adresu, jakou si sami zvolíte. Možná si říkáte, že je příliš riskantní kupovat v bazaru. Omyl 🙂 Na veškeré zboží poskytuji záruku, takže pokud se Vám zboží pokazí, můžete se spolehnout, že případnou reklamací společně vyřešíme. Podotýkám, že veškeré zboží testuji, takže už při nákupu Vám sdělím, v jakém stavu zboží je. A pokud byste snad šáhli vedle, můžete mi zboží ve 14denní lhůtě vrátit. Říkáte si bazar a možnost vrátit? Věřte, že pro mě je zkrátka prioritou číslo jedna, abyste z nákupu na mém e-shopu měli dobrý pocit a abyste odcházeli vždy 100% spokojeni. Že mi opravdu můžete věřit si jednoduše ověříte na nezávislém webu Heureka.cz.